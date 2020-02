Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut am avut o crestere de 15,5% a activelor nete ale fondurilor deschise de investitii, care s-au apropiat de 25 de miliarde de lei, a afirmat, marti, Jan Pricop, director executiv la Asociatia Administratorilor de Fonduri, la evenimentul "Asteptari si provocari in industria de asset management,…

- Se lucreaza la Pavilionul Vechi al Spitalului Județean de Urgența din Bacau, unde se afla in derulare contractul de reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termica. Este o investiție deosebit de importanta, de care vor beneficia in primul rand cetațenii județului Bacau. Fondurile necesare…

- Cateva mii de metri patrați de spații comerciale și un hotel de patru stele stau nefolosite la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Este vorba de o investiție totala de peste 25 de milioane de euro. Fondurile au fost asigurate de Compania Naționala de Investiții. Lucrarile au fost finalizate in toamna…

- O sala de sport cu tribune de 180 de locuri va fi construita in comuna Danești, județul Gorj. Valoarea totala a investiției este estimata la circa 7, 7 milioane de lei fara TVA. Licitația privind proiectarea, execuția și asistența tehnica din partea proiectantului a fost anunțata de Compania Naționala…

- O cresa noua in Targu Mures si ateliere tehnologice reabilitate la Liceul Tehnologic "Gheorghe Sincai"! Investitii pe bani europeni in invatamant, prin proiecte derulate de Primaria Targu Mures, care va contribui cu mai mult de 20 de milioane de lei la implementarea acestora. Valoarea celor doua proiecte…

- Guvernul a modificat OUG 114, pe care iși va angaja raspunderea in Parlament. Ce dispare din ordonanța care a bulversat mediul de afaceri in 2019 Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca in sedinta de Guvern a fost adoptat proiectul privind modificarile Ordonantei de urgenta…

- Guvernul a aprobat proiectele privind bugetul pe 2020, bugetul asigurarilor de stat pe anul viitor si cel referitor la modificarea OUG 114 pe care isi va angaja raspunderea in Parlament, a anuntat miercuri seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Prin proiectul de lege adoptat astazi…