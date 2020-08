Fondurile de capital privat din Europa Centrală ating cel mai scăzut nivel (studiu) Fondurile de capital privat din Europa Centrala au atins cel mai scazut nivel de incredere de la criza financiara globala, in contextul pandemiei de COVID-19, dar profesionistii in domeniu sunt mai optimisti decat in timpul crizei din 2008, conform celei mai recente editii a Deloitte CE Private Equity Confidence Survey. "Indicele de incredere, care este in scadere inca de la finalul lui 2017, a ajuns acum la 62, al doilea cel mai scazut nivel dintre toate editiile studiului, dupa cel din octombrie 2008, care a fost de 48. Sapte din zece profesionisti din cadrul firmelor de private equity din Europa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

