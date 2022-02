Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) urmeaza sa deschida la începutul lunii martie 2022 apelul de proiecte în cadrul Acțiunii 4.1.1 - investiții în activitați productive, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea…

- Pana la 1 milion de euro pentru firme, finanțare in contextul crizei COVID. Guvernul lanseaza Masura 4.1.1., fosta Masura 3 Autoritațile din Romania incearca sa reia ajutoarele de redresare pentru firme, acordate in contextul crizei generate de COVID și lanseaza in dezbatere o noua masura de finanțare…

- Antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, precum și consultanții pentru finanțari nerambursabile au parte de un Craciun și un Revelion încarcat: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos, marți, în consultare publica, pâna pe 4 ianuarie 2022,…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrul instituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența, discuțiile din executiv avand loc in timp ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrul instituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliența, discuțiile din executiv având loc în timp ce Ministerul Investițiilor…

- Guvernul va plati aproximativ 240 de milioane de euro pentru servicii de asistența tehnica necesara proiectelor din cadrul Planului Național de redresare și Reziliența (PNRR), estimeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Romania va primi un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca va pune din nou în dezbatere „cât mai repede” ghidul de finanțare pentru Masura 4.1.1. - fonduri de investiții de câte 50.000-1 milion euro pentru firme, însa cu o serie întreaga de modificari fața…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Masura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de pâna la 1 milion de…