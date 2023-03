Fondurile alocate proiectelor din ­programul ”Casa Verde” vor fi dublate

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile alocate pentru programele care vizeaza, intre altele, si proiectele privind instalarea de panouri fotovoltaice vor fi dublate prin aprobarea de catre Guvern a bugetului Administratiei Fondului pentru Mediu, a declarat prim ministrul Nicolae Ciuca.In ceea ce priveste domeniul investitiilor…

- Premierul a spus ca in ceea ce priveste investitiile in energie regenerabila si alte programe de mediu, au pe masa Guvernului o decizie care practic vizeaza programul Casa Verde. ”Am discutat cu domnul ministru, am asumat ca la nivelul Guvernului practic sa dublam fondurile alocate pentru aceste proiecte.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, despre programul Casa Verde, ca a asumat ca la nivelul Guvernului practic sa se dubleze fondurile alocate pentru aceste programe, iar aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice, numarul de beneficiari urcand pana…

- Statul roman are o politica de intinerire accelerata a parcului auto, iar in acest sens a fost lansat programul ”Rabla Local”. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca se ofera 3000 de lei pentru oamenii care au mașini mai vechi de 15 ani și doresc sa le caseze. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Mediului anunta pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local și spune ca exista bugetul pentru a asigura o crestere cu 15% a primei de casare. Anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anuntat marti, in deschiderea sedintei de Guvern, ca pregateste programele Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local, el afirmand ca anul trecut s-a redus numarul de masini second-hand pentru prima data dupa multi ani si ca Guvernul si-a asumat ca va scoate peste 250.000…

- ”Nu ai cum sa finantezi toate ideile posibile si imposibile. Este nevoie, in primul rand, de finantare pentru fotovoltaice. Anul acesta am finalizat aproape 40.000 de cereri de finantare din cele 45.000 – grosso modo, 5.000 au fost respinse fiind nefinantabile, 39 virgula ceva de mii au fost decise…