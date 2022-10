Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, informeaza comunitatea locala ca a fost aprobat proiectul cu finanțare europeana "Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de incarcare". Proiectul…

- La Galati se contruiește prima cresa dupa Revoluție. O cladire dezafectata din centrul orasului, aflata in ruina de ani de zile, va fi reabilitata de la zero, cu fonduri europene. Primaria Galați a anunțat luni, 17 octombrie, ca au inceput lucrarile la creșa, iar operațiunea va dura un an. Investiția…

- Anda Calin l-a sprijinit pe tatal copiilor sai din toate punctele de vedere. A fost langa el, inclusiv financiar, pentru ca visul actorului de a-și face propriul film sa devina realitate. Acum e randul acestuia sa-și susțina iubita. Liviu Varciu și partenera sa au aplicat pentru fonduri europene. Impact.ro…

- La Pecica se incheie cu succes inca un proiect cu fonduri europene. In oraș a fost redus cu 40% consumul de energie electrica, iar lungimea traseului de iluminat stradal a fost extins cu patru kilometri. „Este vorba despre „Extindere și eficientizare iluminat public in orașul Pecica și satele aparținatoare”,…

- Primul lot de autospeciale de patrulare 4×4 pentru teren dificil, achiziționate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul de Securitate Interna, a intrat in dotarea Politiei de Frontiera Romane. Autovehiculele noi, dotate la standarde de ultima generație, sunt destinate efectuarii misiunilor…

- Romanii din diaspora care doresc sa revina in țara și sa investeasca intr-o afacere pot obține finanțare de pana la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat la cea de-a treia ediție! „Romania este acasa! Aici putem cladi impreuna un prezent și un viitor tot mai prosper, atat pentru…

- Analiza REI – Record istoric. Urmeaza trei luni de foc in finanțari nerambursabile: Romania traverseaza cea mai aglomerata perioada in finanțari nerambursabile din istorie; Un numar de 7 axe de finanțare cheie, ce totalizeaza peste 2,5 mld. EUR, se deschid in urmatoarele luni; In prezent este deschisa…

- Deputatul targoviștean, Gabriela Horga, a anunțat debutul unui nou program Start-Up Națion. Acesta este destinat, printr-un pilon special, și romanilor care vor sa revina in țara și sa puna aici Post-ul Fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de lei pentru a pune pe picioare o afacere apare prima…