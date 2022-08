Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de astazi, potentialii beneficiari se pot inrola in aplicatia IMM Recover si pregati documentele pentru Actiunea 4.1.1. – Investitii in activitati productive”, anunta, marti, MIPE, intr-un comunicat de presa. Institutia a pregatit un la cele mai frecvente intrebari, astfel incat cei interesati…

- Cei mai mulți dintre noi știu ca tehnologia este cea care ne ajuta sa vindem cel mai bine, in special datorita faptului ca multe dintre vanzarile fizice s-au mutat in mediul online. Astfel, in zilele noastre, este imperios necesar sa ai un magazin online atunci cand vrei sa crești o afacere și sa te…

- „Oportunitați de digitalizare prin masura POC 4.1.1.” ofera o noua sesiune , marți de la ora 10:00, dedicata celor care doresc sa obțina prin POC 4.1.1. „Investiții in activitați productive”. Galațan Razvan de la Goodwill Consulting ne va oferi cateva informații esențiale despre acest program care urmeaza…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din domenii ca industria alimentara, patiseria, panificația, construcțiile, confecții metalice, fabricarea de ferestre termopan, se vor putea inscrie in anul 2022 la o noua schema de ajutoare de stat de cate 50.000-500.000 de euro, finanțata din fonduri…

- Startup-urile romanești de tehnologie conduse de femei vor putea obține granturi de cate 75.000 de euro prin programul de finanțare Women TechEU, pentru care s-a deschis o sesiune de inscrieri online la nivelul Uniunii Europene.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) romanești vor putea obține granturi pentru investiții, in valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de euro prin doua masuri de ajutoare, prevazute in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, in anumite condiții, conform Ordonanței de urgența…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența prin care se instituie schema de ajutoare de stat pentru investiții, destnata microintreprinderilor și firmelor mici și mijlocii, fiind anunțat și calendarul de lansare a Acțiunii 4.1.1-POC, prin care se vor acorda granturi de cate 50.000-200.000 euro, respectiv…

- Joi, 26 mai 2022, de la ora 10.00, este programata sa inceapa sesiunea de inscrieri propriu-zise la Masura 2 a schemei de finanțare pentru fermieri și antreprenori din sectorul agro-alimentar prin OUG 61/2022 - granturi de capital de lucru de cate 5.000-120.000 de euro.