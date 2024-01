Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depașit in 2023 pragul simbolic de 1.000 de kilometri de autostrada și drum expres. Discrepanța dintre județele țarii ramane importanta, doar 20 avand astfel de cai de comunicație. Jumatate (21) dintre județele Romaniei nu au nici macar un singur kilometru de autostrada și nici perspective…

- Un proiect de educatie sanitara, care se va derula in 20 de comunitati din judetele Buzau, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman, a fost lansat joi, la Palatul Victoria, de Fundatia Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate., potrivit Agerpres.Mirela Mustata, director…

- Centrul INFOTRAFIC transmite sambata dimineata ca nu sunt drumuri blocate si ca se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din țara. In zona montana a judetelor Caras-Severin si Gorj nu sunt insa instituite restrictii. De asemenea, ploua, carosabilul fiind umed, in 11 judete din sudul si sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi avertizari de cod portocaliu și galben de ninsoare și viscol, care vizeaza județe din estul, sudul și sud-estul țarii.Incepand de vineri seara, de la ora 18:00, pana duminica, 26 noiembrie, la aceeași ora, Bucureștiul, județele Bacau, Vaslui,…

- Social Teleorman, pe locul patru la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, in ceea ce privește numarul de copii cu parinții plecați la munca in strainatate noiembrie 24, 2023 10:13 Unu din șapte copii din Romania are unul sau ambii parinți plecați la munca in strainatate, conform celui mai recent studiu…

- 15 județe și municipiul București sunt vizate, sambata, 4 noiembrie, de o avertizare cod galben de vreme instabila, cu vant puternic și averse, incepand de la ora 10.00 și pana la ora 23.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Vizate de atenționarea cod galben de ploi torențiale…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, care susține de 25 de ani dezvoltarea europeana a comunitaților din județele componente ale regiunii (Argeș, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), și in calitatea sa de Organism Intermediar, a desfașurat, in perioada mai…