Stiri pe aceeasi tema

- Recent, au fost semnate cinci contracte de finanțare nerambursabila intre orașul Cugir și Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pentru realizarea unor investiții cu fonduri provenite din Programul Național de Redresare și Reziliența. Potrivit primarului Adrian Teban, este vorba…

- Europarlamentarul PNL Dan Moreanu a transmis recent un mesaj public, destinat fermierilor romani, in care ii asigura pe acestia ca vor putea in continuare asigura securitatea alimentara, utilizand aceeași cantitate de produse pentru protecția plantelor, respectand standardele europene. „Dupa o lupta…

- Comunicat Dan Motreanu, europarlamentar PNL: Fermierii romani vor putea asigura in continuare securitatea alimentara Dupa o lupta de un an și jumatate, impreuna cu Mircea Hava și ceilalți colegi PNL din Parlamentul European am reușit sa ne asiguram ca fermierii romani vor putea asigura in continuare…

- Comunicat de presa | Dan Motreanu, europarlamentar PNL: Fermierii romani vor putea asigura in continuare securitatea alimentara Comunicat de presa | Dan Motreanu, europarlamentar PNL: Fermierii romani vor putea asigura in continuare securitatea alimentara Dupa o lupta de un an și jumatate, impreuna…

- Partidul National Liberal anunta printr o postare pe Facebook ca dupa o lupta de un an si jumatate, impreuna cu colegii din PNL in Parlamentul European, au reusit sa se asiguram ca fermierii romani vor putea asigura in continuare securitatea alimentara, utilizand aceeasi cantitate de produse pentru…

- Blocul Național Sindical (BNS) saluta decizia Guvernului privind salariul minim in construcții și agricultura, dar arata și ca eliminarea deducerilor fiscale va afecta 1,8 milioane de salariați platii cu salariul minim, in valoare de 3.300 de lei brut.BNS saluta decizia Guvernului de a gasi o soluție…

- Ministerul Agriculturii ii incurajeaza pe fermieri sa pregateasca proiecte pentru a accesa de la sfarsitul toamnei fonduri dintr-un program de independenta energetica finantat de Banca Europeana pentru Investitii. Vor fi disponibili 500 de milioane de euro, iar costurile vor fi oferite in intregime,…

- Managerul de fonduri de investitii Mozaik Investments anunta ca a primit aprobarea pentru o finantare de 25 milioane euro prin initiativa de capital de risc din PNRR administrata de Fondul European de Investitii. Pana acum, Comitetul de Investitii a aprobat 6 investitii in valoare de 125 milioane euro…