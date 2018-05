Stiri pe aceeasi tema

- Politistii romani au contribuit la destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani care actiona in mai multe tari din Uniunea Europeana, inclusiv in Romania. Reteaua includea mai mult de o suta de firme si era formata din peste 150 de persoane conduse de doi barbati,…

- Firmele din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, ar urma sa fie obligate sa respecte o serie de reguli pentru protecția angajaților proprii sau a altor persoane care denunța anumite nereguli din interiorul societaților respective, potrivit unei propuneri de directiva inițiate luni de Comisia Europeana.

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma expertii de la Sierra Quadrant,…

- Romania se afla in randul țarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga și dificila perioada de insolvența, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca mulți investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma experții de la Sierra Quadrant,…

- La polul opus, mii de romani care au cumparat bitcoin au banii blocati, pentru ca bancile din Romania au inchis conturile platformelor de exchange dupa avertismentele BNR. Acestia trebuie sa mearga acum la banci in strainatate. Andrei Stanica, de la United Blockchain Association, a…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.