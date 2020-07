Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea primelor statii de incarcare electrica auto din municipiul Calarasi a intrat in linie dreapta. Conform contractului de proiectare si executie semnat de catre autoritatile locale, in aproximativ 3 luni cele patru puncte de incarcare auto electrica vor fi finalizate.

- "Pe str. Ferdinand, care anterior nu avea niciun copac, au fost plantati 51 arbori cu balot in cadrul procesului de reabilitare. Pentru acestia a fost instalat un sistem de irigatii automat, cu senzor de ploaie / umiditate. 12 statii electrice de incarcare pentru biciclete si trotinete sunt amplasate…

- Pe 1 martie 2019, orașele Jimbolia și Morahalom – Ungaria, au pornit pe un drum nou: implementarea proiectului ”Transport verde – promovarea mobilitații sustenabile in orașele infrațite Jimbolia și Morahalom”, acronim E-Transport, finanțat in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria Sirul evenimentelor…

- Planul prevede si taxe pentru penalizarea proprietarilor de SUV-uri poluante, care au motoare cu combustie interna. De asemenea, 2,5 miliarde de euro vor fi alocati pentru productia de baterii destinate vehiculelor electrice si pentru infrastructura necesara reincarcarii acestora. Si autoritatile…

- OMV Petrom impreuna cu firma Eldrive, cel mai mare operator de puncte de incarcare electrice din regiune, va instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice la benzinariile din Romania si...

- In Europa, poti gasi statii de incarcare electrica , care sunt impartite in 4 soiuri – nu dupa nivel, ci dupa modul: Modul 1. Are cel mai scazut nivel de incarcare electrica, fiind capabila sa fie alimentata de o priza electrica de uz casnic. Durata de incarcare a masinii electrice cu ajutorul acesteia…

- Aproape 700.000 de euro sunt investiți la Timișoara in stații de incarcare pentru vehiculele electrice. Banii vin de la bugetul de stat, prin Administrația Fondului pentru Mediu. Au fost stabilite deja locurile unde vor fi amplasate.