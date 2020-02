Stiri pe aceeasi tema

- Patru perchezitii au loc joi in București și Ilfov la persoane banuite ca inmatriculau ilegal masini. Au fost inmatriculate zeci de masini, intre care 2 de 150.000 de euro cautate in Franța și Germania, dar anchetatorii verifica și alte 750 de autovehicule inmatriculate pe o singura persoana.Potrivit…

- În prezent, bugetul propus de Comisia Europeana pentru programul Europa Digitala este de 9,2 miliarde de euro, respectiv o pondere de 3% din bugetul UE. Iar în contextul reuniunii extraordinare a Consiliului European, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii cere președintelui…

- Retailerul online eMag anunta lansarea, in premiera pentru Romania, a serviciului Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile 100% electrice. Noul serviciu va fi activ pentru livrarea planificata in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-o prima etapa, urmand ca, in urmatoarele…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990? Imnul de stat al Romaniei Printr-un Decret-Lege adoptat de Consiliul Frontului Salvarii Nationale s-a hotarit ca Imnul de stat al Romaniei sa fie "Desteapta-te, romane", pe versuri de Andrei Muresanu si muzica de Anton Pann. AZI Aflam de la…

- ​​Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanța din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 în economie și pe piețele financiare, precum și evoluțiilor peste…

- Organizația Salvați Copiii Romania a accelerat in 2019 programul de combatere a mortalitații infantile, capitol care inca plaseaza Romania pe primele locuri in Uniunea Europeana, din cauze in general prevenibile sau tratabile.

- BILANT… Firmele vasluiene, la fel ca toate firmele din Romania, se plang de lipsa fortei de munca bine pregatita si calificata, sunt nemultumite de faptul ca se iau decizii la Bucuresti, fara ca institutiile Camerelor de Comert judetene sa fie consultate sau isi doresc o mai buna colaborare cu administratia…

- Lansarea de carte de la Libraria Modul Carturești București cu marturisiri despre cicatricile rasismului: “Aveam o teama ca eu eram cioara, eram neagra”.“Pot sa spun ca acum 24 de ani eu am plecat, am fugit, m-am zbatut de a fugi din aceasta țara rasismus (n.r rasista)”, rostește inflacarat, Aurelia…