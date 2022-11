Guvernul a aprobat, marti, un memorandum in care isi exprima acordul de principiu privind contractarea unei asistente financiare rambursabile de la Banca Europeana de Investitii, in valoare totala de 229 milioane de euro, cu destinatia derularii unor investitii in domeniul sanitar. Valoarea totala a imprumuturilor pentru investiții va fi de 229 milioane euro, acestea fiind destinate realizarii unor investitii in sectorul sanitar aflate in portofoliul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), informeaza un comunicat de presa transmis de Guvern. Sprijinul financiar…