- Primaria municipiului Falticeni a reușit sa atraga fonduri europene in valoare de aproximativ doua milioane de euro pentru dotarea tuturor școlilor cu tablete și alte echipamente necesare desfașurarii activitații didactice on-line. Potrivit primarului Gheorghe Catalin Coman, contractul de finanțare…

- Primarul de Darmanești, Dan Chidoveț, anunța ca in perioada urmatoare se va trece la implementarea unui proiect extrem de important care va duce la creșterea gradului de civilizație in comuna. Este vorba de ”Inființare infrastructura de apa și extindere canalizare in comuna Darmanești “. Chidoveț a…

- CEZ Romania a depus la Ministerul Energiei o lista de proiecte in valoare totala de 500 de milioane de euro pentru accesarea de fonduri europene, a afirmat, marti, Doina Vornicu, directorul de operatiuni al companiei, intr-o conferinta de presa. "In ultimii patru ani am atras fonduri europene de 60…

- Primariile orașelor Liteni și Solca vor beneficia de doua proiecte importante care vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional, in valoare totala de 39,8 milioane de lei. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus ca cele doua proiecte vor…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca s-a intrat in linie dreapta și vor fi finalizate in acest an mai multe proiecte cu finanțare europeana aferente perioadei 2014-2020. El a trecut in revista proiectele și stadiul lor de execuție. Astfel, la proiectul „Sistem integrat de transport…

- AVBS Credit, companie din domeniul brokerajului bancar, anunta vanzari in valoare de peste 15 milioane euro a creditelor bancare intermediate in primul trimestru al anului 2021, cu o crestere de 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Majorarea deriva cu precadere din orientarea romanilor…

- Primaria Sectorului 4 al Capitalei a anuntat miercuri ca a fost semnat un contract de finantare europeana in valoare de 51 de milioane de lei pentru un proiect ce prevede modernizarea infrastructurii de invatamant. Potrivit institutiei in scurt timp urmeaza sa fie demarate procedurile de achizitie publica…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASCP) Buzau a lansat, la sfarșitul saptamanii trecute, doua noi proiecte finanțate prin fonduri europene, cu sprijin și din partea Consiliului Județean. Primul proiect, „Anticamera pentru viața”, are ca principal obiectiv intarirea capacitații…