- Au fost selectate organizațiile care vor împarți granturi cu valori maxime de câte 40.000-200.000 unor antreprenori rurali care vor înființa societați agricole și alte forme de întreprinderi sociale la sate. Citește mai departe, consulta lista completa și comenteaza pe…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) și startup-urile din România pot obține fonduri nerambursabile între 10.000 euro și 2 milioane de euro pe proiect, prin 3 noi linii de finanțare care urmeaza sa fie deschise începând cu luna septembrie.Citește mai departe și comenteaza…

- ​S-au publicat și grilele de punctaj finale pentru 2 linii de finanțare așteptate de fermieri și antreprenorii români cu afaceri în procesare de produse agricole. Firme, sub forma de SRL, PFA, întreprindere individuala și alte forme de organizare, vor putea obține fonduri nerambursabile…

- ​Firmele din România vor putea accesa investiții de capital de risc, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, care va debloca o serie de instrumente financiare odata cu aprobarea documentului la nivelul UE, în octombrie, a anunțat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- Orașul polonez Swidnik, din estul țarii, nu va mai primi fonduri europene și norvegiene in valoare de 8,8 milioane de euro ca urmare a politicilor sale discriminatorii fața de comunitatea LGBT. Autoritațile locale din acest oraș au adoptat o rezoluție prin care el a fost declarat „zona libera de LGBT”.

- ​Firmele de construcții de cladiri vor putea obține și ele ajutoare de stat de maximum 37,5 milioane de euro fiecare, potrivit unor modificari operate de Guvern la schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, prin HG 807/2014. Citește mai departe,…

- Municipiul Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Østfold University College, Norvegia, implementeaza proiectul „Emisii reduse cu eficiența ridicata și durabila in cladiri publice cheie din Sfantu Gheorghe” in cadrul programului RO – Energie pentru domeniul Energiei Regenerabile, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene…