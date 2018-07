Fondurile europene intrate pana in prezent in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala de programare sunt aproape 10 miliarde de euro, iar rata de abosrbtie este de aproape 20%, potrivit datelor MFE.

Actualul Guvern si-a asumat prin programul de guvernare ca pana in anul 2020, pe toate fondurile alocate Romaniei, care sunt de circa 42,3 miliarde de euro, sa intre 30 de miliarde de euro, inclusiv platile directe. "In ceea ce ne priveste pe noi, derulate prin Ministerul Fondurilor Europene, asta inseamna 16 miliarde de euro", declara, la finele lunii…