- Claudia Motea, directorul de ingrijiri medicale, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost inlocuita din comisia de disciplina care face ancheta la Secția psihiatrie. Masura a fost luata in urma apariției a aproape 20 de cazuri de coronavirus in randul bolnavilor și angajaților…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu mai are doar doua locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus. Este o situație fara precedent de la inceputul pandemiei și pana marți, cand a fost facuta ultima raportare. Astfel, un singur pat mai era ieri disponibil la Secția Boli Infecțioase, din strada…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu nu are soluții pentru suplimentarea numarului de paturi la Secția ATI COVID.S-a incercat creșterea cu 4 a numarului de paturi, insa nu s-a reușit. Este nevoie și de avizele de la autoritațile sanitare, dar și de echipamentele necesare. In cele din urma Secția…

- Ancheta in cazul medicilor din Targu Jiu infectați COVID care au plecat din secția unde erau internați bate pasul pe loc. Este vorba de trei cadre medicale infectate cu coronavirus, internate la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Targu Jiu, care au plecat din spital. Incidentul a avut…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in creștere in județul Gorj. Este vorba inclusiv de numarul celor care sunt internați in secțiile COVID și ATI COVID. Dupa mai multe luni, marți s-a trecut de 50 de cazuri de coronavirus noi depistate in 24 de ore și 44 reconfirmate. Potrivit prefectului de Gorj,…

- Secția Medicin Interna I, din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, a fost inchisa luni, temporar, din cauza unor cazuri de coronavirus in randul pacienților internați. In momentul de fața este in derulare o ancheta epidemiologica și urmeaza sa fie luate masuri in funcție de rezultatele acesteia.…

- Trei angajați ai Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost depistați ieri cu COVID-19. Unul dintre aceștia este internat, iar restul se afla in izolare la domiciliu. In total, 6 angajați ai Spitalului Județean de Urgența din Targu sunt infectați cu coronavirus. De precizat ca la Secția ATI…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu finalizeaza marți vaccinarea angajaților care au optat pentru acest lucru. Este vorba de aproape 700 de persoane care au optat pentru a li se administra vaccinul anti-coronavirus. La nivelul unitații medicale mai sunt disponibile doze de vaccin impotriva coronavirusului,…