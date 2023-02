Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul cuplat la legumele cultivate in spații protejate se va reduce semnificativ in Planul Național Strategic (PNS), susțin legumicultorii, care vorbesc de un ajutor anual estimat intre 800 euro și 1500 euro maximum/ha pentru perioada 2023-2027, de cateva ori mai mic fața de alocarea pentru intervalul…

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, da o veste buna pentru cultivatorii de legume. Guvernul a majorat, in ședința de ieri, bugetul alocat unui important program, cel de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2022. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de PSD, se…

- Ministerul Agriculturii suplimenteaza bugetul pentru productia de legume in spatii protejate in anul 2022 cu suma de 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentand echivalentul a 68.721.000 euro. Guvernul a aprobat in ședința din 8 decembrie Hotararea ce modifica art. 8 din HG…

- Fonduri europene in valoare de aproape 400 de milioane de euro pentru sprijinirea agriculturii Fonduri europene in valoare de aproape 400 de milioane de euro pentru sprijinirea agriculturii Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul Național Strategic 2023-2027 doua forme de sprijin pentru agricultura romaneasca in valoare totala de 391,4 milioane euro. Astfel, 367.3 milioane euro reprezinta sprijinul acordat fermierilor…

- Comunicat deputatul PSD, Radu Tuhuț: Fonduri europene in valoare de aproape 400 mil. euro pentru sprijinirea agriculturii Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul Național Strategic 2023-2027 doua forme de sprijin pentru agricultura…

- Programul usturoiul a fost suplimentat cu fonduri pentru o suprafața totala de 1.750 ha, cu 250 ha mai mult fața de alocarea inițiala. Guvernul a aprobat, marti, suplimentarea bugetului cu suma de 3,8 milioane lei (echivalentul a 750.000 euro), pana la 26,063 milioane lei (echivalentul a maximum 5,268…