- Peste 52 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi alocate pentru a sprijini achiziționarea a 37 de trenuri electrice pentru 13 rute interregionale din Romania, in urma aprobarii acestui proiect, astazi, de catre Comisie.

- Comisia Europeana propune un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru a oferi asistenta Romaniei in urma daunelor provocate de seceta grava din vara anului 2022, relateaza News.ro.

- Trotinetele electrice Bolt sunt folosite de utilizatori in 40% din timp pentru a se deplasa pe distanțe scurte, de la sau pana la stațiile mijloacelor de transport in comun, arata un studiu realizat de companie in 17 țari europene, inclusiv in Romania, transmite compania. Ponderea de utilizare a trotinetelor…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a confirmat, vineri, ca se discuta, la nivelul Coaliției, despre creșterea unor taxe, printre care TVA, mai exact despre renunțarea la TVA de 5% pentru o serie de activitați și servicii, pentru ca Romania este in procedura de deficit excesiv și risca sa piarda fondurile…