Fonduri europene în valoare de 232 milioane euro pentru pescuit și acvacultură Comisia Europeana a anuntat ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura (EMFAF) pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului. Fondurile totale alocate Romaniei sunt de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor sase ani, din care contributia UE va fi de 162,4 milioane de euro, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. „Sunt incantat sa anunt adoptarea programului EMFAF pentru Romania, care va sprijini investitiile durabile in acvacultura si pescuit, accelerand tranzitia ecologica si digitala a sectorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura (EMFAF) pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului, fondurile totale alocate Romaniei fiind de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a adoptat programul Fondului european pentru pescuit, afaceri maritime si acvacultura EMFAF pentru Romania, destinat implementarii politicii comune in domeniul pescuitului, fondurile totale alocate Romaniei fiind de 232 milioane de euro pe parcusul urmatorilor sase…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane euro (2,5 miliarde de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza un

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini…

- Deși mai sunt cateva luni pana la finalul anului, legumicultorii inca nu știu care va fi valoarea sprijinul cuplat pentru producția de legume cultivate in spații protejate, in acest an, existand temerea ca acesta va fi mult mai mic fața de 2021, cand a depașit 5.000 euro la hectar. De altfel, incepand…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare notificata de Romania in valoare de 390 de milioane euro, puse la dispozitie partial prin intermediul Mecanismului de redresare si rezilienta (‘MRR’), pentru a sprijini producerea energiei electrice…

- Prima transa din fondurile europene stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta va ajunge in tara noastra cel tarziu la inceputul lunii octombrie. Guvernul intentioneaza sa foloseasca acesti bani pentru construirea de sosele si cai ferate, dar si pentru reducerea abandonului scolar sau digitalizarea…