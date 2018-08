Fonduri europene de pnă la 100.000 Euro fiecare, pentru firme sociale. Ghidul solicitantului Romanii care vor sa iși deschida o intreprindere sociala vor putea primi cate un grant nerambursabil de maximum 100.000 de euro, prin linia de finanțare Solidar Start-Up pentru care s-a anunțat joi perioada in care se vor putea depune proiecte. Apelul de proiecte dispune de un buget total de 70 de milioane de euro, in principal din fonduri europene, prin Politica de coeziune a UE. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

