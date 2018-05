Fonduri europene: De ce frauda si nu neregula? Intrebarea din titlu mi-a fost inspirata de un joc de copii in care castiga cel care este atent si tine minte numerele care au fost eliminate pe parcurs. Sunt reguli clare a caror respectare, asociata cu putina atentie, te poate ajuta sa castigi.



In mod normal, asa ar trebui sa se intample si in cazul proiectelor finantate cu fonduri europene: ti se aduc la cunostinta regulile, le intelegi, le accepti si le respecti, iar in final "castigul" consta in initierea sau dezvoltarea unei afaceri, cu sprijin nerambursabil.



Problema apare atunci cand regulile fie nu sunt cunoscute intru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

