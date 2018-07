Fonduri europene de aproape 846 de milioane de euro pentru beneficiarii PNDR 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Tudose, din Brașov, ne semnaleaza faptul ca nu a primit renta viagera agricola, aferenta anului 2016. “Am depus, in 15 martie 2018, un extras de cont, pentru a primi banii pe card, dar nici pana azi nu am primit nimic”-spune cititoarea noastra. RASPUNS: La solicitarea redacției, Agenția de Plați…

- In aceasta luna in comuna Adancata vor incepe doua lucrari in valoare de 1,5 milioane de euro bani europeni obținuți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a anunțat primarul Viorel Cucu. Este vorba de asfaltarea unui drum in lungime de 5 kilometri și de construirea unui camin cultural…

- In judetul Botosani, o investitie cu fonduri europene prin care locuitorii a doua comune trebuia sa beneficieze de apa si canalizare pentru prima data in istorie, a fost abandonata de constructor. Cei care gestionau proiectul si-au dat seama abia dupa un an ca firma respectiva nu este capabila sa realizeze…

- Studiul de oportunitate pentru achizitionarea celor 100 de autobuze electrice din fonduri europene a fost aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), municipalitatea sperand ca vehiculele sa intre in circulatie la sfarsitul anului viitor. Potrivit news.ro, suma totala…

- Apicultorii romani pot depune pana la 1 august cererile pentru obtinerea fondurilor alocate prin Programul National Apicol, care se ridica la 33,4 milioane de lei in anul 2018, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Studenții romani din categoriile vulnerabile vor putea obține burse lunare de cate 300 de lei, timp de 3 semestre de studii, daca participa și la cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale și de realizare a planurilor de afaceri, printr-o noua linie de finanțare europeana, in valoare totala…

- Consiliul Județean Sibiu anunța ca a depus miercuri, 18 aprilie, la Agenția de Dezvoltare Regionala Centru, documentația aferenta proiectului ”Modernizare, extindere și dotare a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sibiu” in vederea obținerii de finanțare din…