- Statul pregatește o noua linie de finanțare de aproape 24 de milioane de euro din fonduri europene, pentru infrastructurile de Big Data și Open Data publice privind diversele evidențe cu cetațenii sau firmele din Romania. Banii sunt asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala, parte a Politicii…

- Dancila vrea sa ajunga la un grad de absorbție de 25% pe fonduri europene, anul acesta. Premierul i-a transmis comisarului Corina Crețu, cu care s-a intalnit la Bruxelles, ca autoritațile romane iși concentreaza toate eforturile pe accelerarea implementarii proiectelor deja aprobate pentru finanțare,…

- Zonele din Romania afectate de poluarea istorica vor putea fi decontamnate prin proiecte europene finanțate din fonduri nerambursabile in valoare de 5,7 milioane de euro, bani asigurați in acea mai mare parte din Politica de coeziune a Uniunii Europene, printr-un apel lansat luni de Ministerul Fondurilor…

- Interviu cu comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu România a primit deja ajutor financiar pâna acum peste 119 milioane de euro pentru sapte dezastre din aprilie 2005; ultima aplicatie a fost în aprilie 2014. În 2005 a fost vorba de inundatii, unde s-au primit…

- Prima bicicleta a fost asamblata in 28 octombrie 2008, in baza unui contract de colaborare pe termen lung cu unul dintre cei mai mari jucatori pe piața europeana de articole sportive. Primul milion de biciclete resitene a fost asamblat pe parcursul urmatoarelor 52 de luni. In 2013, compania…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca Romania va primi cu 8% mai multe fonduri grație alocarilor facute pentru politica de coeziune. Anunțul a fost facut la inceputul ședinței de guvern. Viorica Dancila, la inceputul ședinței de guvern, a precizat ca Romania urmeaza sa primeasca cu 8% mai multe fonduri…

- Politica de Coeziune va avea pentru prima oara in istoria Uniunii Europene cea mai importanta alocare, de 374 de miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, iar Romania va primi cu 8% mai mult decat in perioada 2014-2020, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, comisarul pentru politica regionala,…

- Firmele mici și mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obține fonduri nerambursabile intre 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri.