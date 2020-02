Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide in perioada martie - iulie 2020 mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru 12 submasuri din PNDR 2020, fondurile totale alocate fiind estimate la aproape 211 milioane de euro, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului…

- In ședința de Guvern din data de 28 ianuarie, a fost aprobata suma de 411 milioane de lei pentru plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, a anunțat Ministerul Agriculturii, intr-un comunicat. Hotararea adoptata de Executiv completeaza HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme…

- Un numar de 759.466 de fermieri au fost autorizati pentru efectuarea platilor regulare aferente anului de cerere 2019, cu suma totala de 690,98 milioane de euro, incepand cu data de data de 2 decembrie si pana in prezent, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul…

- "Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2020 este de 411 milioane lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2020", arata documentul. Banii vor asigura platile aferente ajutorului de…

- Operatorul regional de apa si canalizare din Timis, societatea Aquatim a reusit sa realizeze in ultimii ani investitii din fonduri europene de 356 de milioane de euro, din care 261 de milioane au fost nerambursabile. De asemenea, din surse proprii au fost investite in doi ani 13 milioane de euro. La…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca in anul curent a atins un nou record de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor post-investiționale. Astfel, AIPA a recepționat 7.480 de cereri de solicitare a sprijinului financiar pentru 4.

- Datorii record la achitarea subventiilor. Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura a acumulat in acest an restante fata de fermieri de peste 600 de milioane de lei. Si asta in conditiile in care pentru 2019 bugetul total al fondului este de aproape un milion de lei.