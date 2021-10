Stiri pe aceeasi tema

- Depunerea proiectelor pentru investitii in exploatatii agricole se va realiza incepand din 25 octombrie pana in 25 ianuarie 2022 iar alocarea financiara este de 760 milioane euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, au fost suplimentate cu 176 milioane lei, pana la 569 milioane lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Fondurile…

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie - 7 ianuarie 2022, a anuntat…

- Fonduri europene de aproape 183 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole, sesiunea de depunere de proiecte fiind activa in perioada 8 octombrie – 7 ianuarie 2022, a anuntat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat luni lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice, sub-masura 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole, intre 8 octombrie 2021 si 7 ianuarie 2022, alocarea financiara…

- “Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Masurii 4 – Investitii in active fizice, sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole, in intervalul: 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora…