- Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, a declarat ca la nivelul Comisiei Europene se are in vedere acordarea unui sprijin financiar pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina...

- Cazul Elodiei Ghinescu, avocata disparuta și declarata moarta in urma unei crime comise chiar de soțul ei, polițistul Cristian Cioaca, are noi detalii șocante. Deși cadavrul avocatei nu a fost gasit nici pana in prezent, toate indiciile l-au acuzat pe Cioaca, cel care a fost și condamnat la inchisoare…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Fosta campioana olimpica la inot și actualmente Președinte al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern a nascut astazi o fetița. Camelia Potec, in varsta de 36 de ani, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa care a primit nota 10 la naștere.…

- Peisajul religios al minoritatilor din Romania trebuie sa fie dominat de dialog si pluralism, a declarat sambata dr. Laurentiu Tanase, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti. In cadrul unei conferinte sustinute sub egida Academiei Interculturale…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca ea si Comisia Europeana au un dialog permanent cu oficialii eleni si ca sunt alaturi poporul grec, in contextul in care Grecia e afectata de un val de incendii in care si-au pierdut viata cel putin 85 de persoane.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent textul regulamentului care prevede noi norme pentru agricultura ecologica. Noile reguli se vor aplica peste doi ani și jumatate, incepand cu 1 ianuarie 2021. Astfel, potrivit Comisiei Europene, principala imbunatațire este introducerea unui set unic de norme…