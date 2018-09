In cadrul unei dezbateri gazduite de Muzeul Principia, obiectiv finantat tot cu bani europeni, Corina Cretu l-a felicitat pe primarul Mircea Hava (PNL) "pentru modul extraordinar" in care a reusit sa modernizeze si sa transforme orasul prin utilizarea fondurilor europene. Aceasta a mentionat ca a observat "schimbari masive" fata de anii '90, atunci cand a venit deseori aici in calitate de jurnalist.

"Alba Iulia este de cativa ani una dintre cele mai active municipalitati cand vine vorba de utilizarea fondurilor europene. Ceea ce ma bucura este ca ati reusit sa puneti in valoare aceasta…