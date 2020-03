Fonduri europene atrase de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 12 milioane de euro, bani atrași de universitatea de stat din Arad vor fi investiți pentru dezvoltarea cercetarii și reabilitarea a doua cladiri ale universitații. Banii au fost caștigați in urma selecției a doua proiecte depuse pe fonduri europene de catre echipe colective din universitate. Prima investiție de 27 de milioane de lei (aproximativ 5.6 […] The post Fonduri europene atrase de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

