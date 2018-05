Fonduri europene: 683 mil. euro pentru investitii in zona montana, prin PNDR 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat ieri, 09 mai 2018, pe pagina sa de internet, o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR. Potrivit...

- Consiliul Județean Sibiu anunța ca a depus miercuri, 18 aprilie, la Agenția de Dezvoltare Regionala Centru, documentația aferenta proiectului ”Modernizare, extindere și dotare a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sibiu” in vederea obținerii de finanțare din…

- Alin Dan Trifu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Județul Vaslui se numara printre fruntașele de la nivel național privind accesarea de fonduri nerambursabile prin submasura 7.6, cu șase proiecte aprobate, in valoare totala atrasa de 2,32 milioane de euro. Vor fi reabilitate…

- Proiectul privind construirea unei gradinițe in cartierul Burdujeni sat din municipiul Suceava a fost depus de Primarie la Agenția de Dezvoltare Nord Est din Piatra Neamț in data de 4 aprilie fiind acceptat la finanțare cu fonduri europene. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a aratat ca…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit in perioada 2015-2018 solicitari de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Cate contracte de finantare a semnat AFIR pana in prezent? 0 …

- Primaria a castigat procesul cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ARDNE) in ceea ce priveste Palatul Braunstein. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis sa accepte contestatia inaintata de municipalitate. „Constata ca proiectul in cauza este conform administrativ si eligibil, si obliga paratele…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Consiliul Judetean Timis au semnat contractul de finantare pentru proiectul largirii drumuliui care face legaura intre Autostrada Vestului si Centura Timisoarei.

- Antreprenori cu firme mici si mijlocii (IMM) din 6 judete pot obtine fonduri europene intre 25.000 de euro si 200.000 de euro, printr-o linie de finantare destinata afacerilor care implica cercetare si tehnologie, potrivit unei informari publicate de Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est. Ghidul…