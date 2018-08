Fonduri europene: 6,53 miliarde de euro absorbite de agricultura. Care sunt judetele care au atras cei mai multi bani europeni?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a anunțat ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va recupera pana la 31 decembrie 2018 banii platiti in plus crescatorilor de bovine in contul sprijinului cuplat si al ajutorului national tranzitoriu (ANT) pe anul 2017. Așadar…

- Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in perioada iulie – septembrie 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru submasurile din PNDR 2020, valoarea totala a sumelor alocate fiind…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide in perioada iulie - septembrie 2018 mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru submasurile din PNDR 2020, valoarea totala a sumelor alocate fiind de aproape 846 de milioane de euro, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului…

- Fostul viceprimar al municipiului Hunedoara in perioada 2008-2012, Robert Nicolae Dan, a fost condamnat de Tribunalul Hunedoara la o pedeapsa de 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice si conflict de interese, intr-un dosar instrumentat de procurorii…

- Subventiile primite de la Uniunea Europena in ultimii 10 ani au depasit 12 miliarde de euro, sumele gestionate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in acest scop fiind in crestere an de an, de la 6 milioane de euro in 2007 la peste 1,6 miliarde de euro in prezent, sustine directorul…

- Apicultorii romani pot depune pana la 1 august cererile pentru obtinerea fondurilor alocate prin Programul National Apicol, care se ridica la 33,4 milioane de lei in anul 2018, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul…

