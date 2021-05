Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia Europeana a lansat miercuri noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și creative din Europa și din afara acesteia, în urma adoptarii programului de lucru pentru primul an al programului Europa creativa 2021-2027. În 2021, programul Europa Creativa va aloca un buget fara…

- ​​Antreprenorii români care au microîntreprinderi, firme mici, PFA și alte tipuri de afaceri vor putea obține ajutoare nerambursabile de pâna la 70.000 de euro sau pâna la 200.000 de euro pe proiect, prin doua linii de fonduri europene scoase joi în consultare publica.…

- ​Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de câte 800.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru construcții, achiziție de echipamente, magazin online, mașini și alte investiții în afacerile de procesare și marketing al produselor agricole, prin Submasura 4.2 din Programul…

- ​Firmele europene care dezvolta tehnologii inovatoare pentru sectorul imobiliar (PropTech) vor putea obține investiții totale de 60 de milioane de euro, printr-un nou fond pan-european, lansat în Belgia. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Directorul Spitalului Municipal Timișoara, Daniel Malița, a declarat, marți, ca unitatea sanitara a depus un proiect pentru obținerea de fonduri europene necesare dotarii cu aparatura in lupta dusa de medici impotriva coronavirusului. Valoarea proiectului este 29,8 milioane de lei, iar cu acești bani…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- In cursul ultimei luni au fost semnate 26 de noi contracte de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, pentru imbunatațirea competitivitații intreprinderilor mici și mijlocii. Investițile sunt in valoare de 129,22 milioane lei, cu o valoare nerambursabila de 57,29…

- Cel mai mare proiect european finantat in ultimii zece ani in orasul Zlatna din fonduri europene, in valoare de peste 3,5 milioane de euro, prin care se va construi un Centru Cultural Multifunctional si va fi reabilitata strada Valea Morilor, a fost semnat luni, 1 martie, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare…