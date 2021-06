Cumpana. Pompierii intervin pe strada Salciilor

Incendiu in Cumpana. Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu in localitatea Cumpana, pe strada Salciilor.Focul se manifesta la mobila dintr o baie. ... [citeste mai departe]