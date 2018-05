Stiri pe aceeasi tema

- Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2017 – 2019 va suferi modificari in ceea ce priveste normele de aplicare, sprijinul financiar si masurile din program, conform unor completari aduse Hotararii Guvernului nr. 443/2017 aprobate in sedinta de joi, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Incepand cu data de 9 mai 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale lanseaza portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurala, o platforma online dedicata furnizarii printr-un singur punct de acces a informatiilor utile privind modalitatile de obtinere a fondurile europene pentru agricultura…

- Potrivit unui proiect de Hotarare initiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor. Valoarea totala a sprijinului financiar alocat din…

- Programul national apicol din acest an este bugetat cu 33,4 milioane lei, aferent ajutorului financiar de la stat pentru apicultori, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Ministerul Agriculturii. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Romania va solicita pentru sectorul de pescuit si acvacultura, dupa 2020, asigurarea unui nivel de finantare similar cu cel acordat in actuala perioada de programare, cresterea valorii adaugate in sector prin utilizarea fondurilor europene si simplificarea procedurilor privind implementarea tehnica…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a identificat, prin Direcțiile pentru Agricultura Județene, pornind de la efectivele de ovine și producția de lana obținuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana și piei de animale. Citeste mai mult pe fermierulargesean.ro

- Anual, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor, sunt aprobate sumele pentru anul in curs. 56 de mii de lei pentru crescatorii de animale Astfel, suma alocata pentru plata…