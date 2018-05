Stiri pe aceeasi tema

- Firmele romanești de IT ar putea vinde bunuri și servicii de valori importante unor universitații care vor lua fonduri europene de circa 12 milioane de euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare in infrastructuri de big data și tehnologie cloud, in doua apeluri care s-au deschis in Programul Operațional…

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- Firmele romanești vor putea obține finanțare prin BT Leasing dupa ce Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat un imprumut de 20 milioane euro companiei pentru a susține afacerile micro și mici.

- Primaria Eforie a anuntat marti ca a inceput reabilitarea modernizarea statiunii Eforie Nord „pentru valorificarea atractiilor turistice”, 85% din fonduri provenind din Fondul European de Dezvoltare Regionala, 13% de la bugetul de stat si 2% de la primarie.

- Construita in 1940, cladirea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj va fi reabilitata si modernizata cu 19 milioane de euro, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, urmand sa fie dotata, printre altele, cu telefoane speciale pentru nevazatori si cu rampe si lifturi pentru persoanele cu…

- Faza a doua a constructiei autostrazii Sebes-Turda a fost aprobata de Comisia Europeana, iar proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), se...