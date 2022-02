Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei. Contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania este de 84,81 milioane de lei. Așa arata proiectul de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii…

- Valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 va creste la 169,62 milioane de lei, contributia Uniunii Europene la acest program derulat in Romania fiind de 84,81 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Dupa cum au stabilit Birourile Permanente Reunite (BPR) le celor doua Camere ale Parlamentului, senatorii si deputatii au termen pana astazi, la ora 12:00, pentru a depune amendamente la cele doua proiecte.Ulterior, conform calendarului deja stabilit, respectiv incepand cu ora 14:00, bugetele institutiilor…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 prevede o crestere economica de 4,6%, PIB de 1.317,3 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetar cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv 5,84% din PIB, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul…

- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Apicultorii pot depune, pana la data de 26 noiembrie 2021, cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021, a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Astfel, au fost depuse,…