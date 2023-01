Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord asupra celui de-al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei in discutiile care au avut loc miercuri noapte, au declarat diplomati europeni, relateaza agerpres.ro.Tarile UE s-au apropiat de un acord la negocierile de miercuri,…

- Producatorii care nu vand gadgeturi cu USB-C in Europa, precum Apple, au ca data limita 28 decembrie 2024 pentru a adopta acest standard, a decis Uniunea Europeana. Noua hotarare a fost publicata in Jurnalul Oficial si va intra in vigoare peste 20 de zile, iar statele membre au cel mult 24 de luni pentru…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a apreciat, dupa intrevederea de miercuri din Austria, cu Gerhard Karner, ministrul federal austriac de interne, pe tema aderarii Romaniei la spațiul Schengen și gestionarea provocarilor migraționiste, ca “aderarea Romaniei la spațiul Schengen va

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 100 de noi contracte finantate prin Componenta 10 ndash; Fondul local din Planul National de Redresare si Rezilienta.Contractele incheiate intre autoritati publice locale din 30 de judete si Ministerul Dezvoltarii vizeaza…

- Uniunea Europeana a lansat cea mai mare misiune de instruire militara din istoria sa care vizeaza formarea si antrenarea a 15.000 de soldati ucraineni in diferite state membre. Ministrii apararii din Germania si Spania si-au anuntat marti proiectele de formare a mii de militari ucraineni in cadrul…

- „Astfel, vom aproba un proiect de lege care vizeaza indeplinirea standardelor tehnice ale aquis-ului Schengen. Este vorba despre proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalari.In felul acesta structurile din Romania vor reuși sa se alinieze și sa se…

- Uniunea Europeana a indemnat miercuri statele membre sa-si coordoneze achizitiile in domeniul apararii, pentru a obtine contracte mai avantajoase de la producatori in contextul in care incearca sa-si refaca stocurile de arme si munitii, golite de livrarile uriase catre Kiev, transmite Reuters.…

- Viceprim-ministrul pentru reintegrare de la Chișinau susține ca o explozie la depozitul militar de la Cobasna ar putea fi cauzata din neatenție. Riscul e unul mare, iar deflagrația ar putea afecta localitațile din apropiere.