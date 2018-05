Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit zeci de site-uri falsificate credibil, care pretindeau ca sunt site-uri de investiții in ICO – initial coin offering asociate serviciului de mesagerie Telegram. Multe dintre aceste site-uri par sa aparțina aceluiași grup. Doar intr-unul dintre cazuri, au fost…

- La doar doua luni dupa ce a preluat conducerea gigantului german Deutsche Bank, CEO-ul Christian Sewing ia in considerare reducerea participatiei in unitatile care detin titluri in numerar, ceea ce ar retrage banca din cursa mentinuta in ultimii 20 de ani pentru a incerca sa concureze cu Wall Street-ul,…

- Situația stadionului Dinamo este in continuare neclara, fiind șase mici ca acesta sa fie gata pentru EURO 2020. Reprezentanții mai multor asociații ale fanilor dinamoviști au redactat și inaintat zilele trecute mai multe intrebari catre Compania Naționala de Investiții cu privire la modernizarea stadionului…

- Compania ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati, pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii sindicatelor de pe...

- Bloomberg avertizeaza ca Europa urmeaza sa fie lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie.Anuntul vine in contextul in care un front siberian a...

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- Reprezentantii OLX au cerut Ministerului pentru Mediul de Afaceri sa precizeze daca este legala vanzarea proiectelor de tip StartUp Nation. In ultimele sase luni, s-au publicat circa 200 de anunturi pentru vanzarea unor astfel de proiecte. Preturile variaza inte 4.000 si 5.000 de euro, dar sunt si mai…