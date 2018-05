Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii din Qatar (QIA) ia in considerare vanzarea a trei hoteluri din Europa operate de InterContinental, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reprezentantii QIA nu au comentat informatiile.

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…

- La doar doua luni dupa ce a preluat conducerea gigantului german Deutsche Bank, CEO-ul Christian Sewing ia in considerare reducerea participatiei in unitatile care detin titluri in numerar, ceea ce ar retrage banca din cursa mentinuta in ultimii 20 de ani pentru a incerca sa concureze cu Wall Street-ul,…

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Mai multi angajati din administratia orasului Atlanta, SUA, au constatat la inceputul saptamanii trecute cand au venit la serviciu ca nu-si pot porni computerele. Pe ecranele terminalelor aparea mesajul: "Imi pare rau", urmat de o cerere de rascumparare in valoare de 50.000 de dolari, aproximativ…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte "high tech" despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The Telegraph, citat de news.o.

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…