- Compania aeriana a depus cerere de protectie in caz de faliment in Statele Unite la inceputul lunii iulie, pentru a ajuta la reducerea datoriilor dupa colapsul discutiilor salariale dintre compania aeriana si pilotii sai, care a dus la o greva de 15 zile care a amplificat haosul calatoriilor in Europa.…

- Care sunt țarile din Europa cu cel mai scump internet mobil. Pe ce loc se afla Romania. Prețurile pentru internet in UE difera de la o țara la alta și ajung chiar și la 12 dolari. Conform unui studiu realizat de Cable.co.uk, Romania se afla in categoria țarilor in care 1 GB de date mobile costa, in…

- Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea Airbus sau Qatar Airways. Cei doi titani ai aviatiei duc de luni de zile o lupta publica rara, din cauza suprafetelor exterioare afectate a peste 20 de avioane destinate curselor pe distante lungi, despre care compania aeriana spune ca ar putea…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari pe baril pana la ora 17:19 GMT (20:19 ora Romaniei), dupa ce a coborat la un minim al sesiunii de 99,09 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 4,93 dolari,…

- ”Publicitatea va domina piata de media si divertisment de la nivel global in 2026, urmand sa ajunga la o valoare de un trilion de dolari, din care trei sferturi vor fi generate de reclamele online, pe fondul cresterii consumului de servicii digitale, de la cumparaturi pana la platformele de streaming…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- Investitorii s-au retras din toate clasele importante de active in ultima saptamana, actiunile americane si trezoreria fiind o exceptie rara de la exodul masiv, pe fondul ingrijorarii ca inasprirea politicii monetare va impinge marile economii intr-o rece

- O scadere suplimentara a costului de acces la spatiu ar crea mai multe oportunitati de expansiune si inovare tehnologica, deblocand mai multe servicii de pe orbita, cum ar fi banda larga prin satelit si productie, a adaugat banca. Estimarile Citi pentru industrie se potrivesc cu previziunile publicate…