- Grupul francez Lagardere a anuntat ca a obtinut 73 de milioane de euro din vanzarea unor posturi de radio din Europa de Est, din Romania, Cehia, Polonia si Slovacia, catre Czech Media Invest, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Compania canadiana de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, si va reloca echipa de la Pitesti intr-un sediu mai mare, ajungand la sapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel national. “Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis…

- Ikea va deschide al treilea magazin din România în Timișoara. Certificatul de urbanism pentru spațiul comercial a fost eliberat, iar construcția magazinului intra în linie dreapta.

- Monument unic al naturii in Europa, lacul Ursu, cel mai mare lac sarat si helioterm din Europa, are o suprafata de 40.235 mp, o circumferinta de 1 180 m si o adancime maxima ce depaseste 18 m. Trei recorduri mondiale definesc Lacul Ursu din statiunea Sovata, judetul Mures: este cel mai mare lac helioterm…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.