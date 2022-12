Stiri pe aceeasi tema

- Profit net de 20,12 miliarde de lei in primele 9 luni, fața de 7,16 miliarde in tot anul trecut. Cam așa ”joaca” marii producatori de energie din Romania in plina criza energetica regionala și globala. Ca local nu putem vorbi de criza energetica. Dimpotriva, putem vorbi de un ”an de aur”. Producatorii…

- S-au activat marii investitori la Fondul Proprietatea, in contextul in care vineri la ora 15.00 in sistemul Bursei de Valori București a fost inregistrata o tranzactie mamut pe piata DEALS cu 175,2 milioane de actiuni in valoare de 336 de milioane de lei,

- OMV Petrom sustine cu 4 milioane de euro o noua etapa a programului Romania Eficienta, lansat impreuna cu Energy Policy Group in 2019, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Programul include finantarea de proiecte de renovare pentru cresterea performantei energetice a cladirilor publice, precum…

- ”Profitul neauditat pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 este de 3,51 miliarde lei comparativ cu 3,097 miliarde lei pentru perioada similara din 2021. Cea mai mare contributie la profitul inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 au avut-o castigul net din participatii la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,125 miliarde de lei la capitalizare, 0,63%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 7,32%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 178,435 miliarde de lei,…

- Gigantul OMV Petrom a scos la vanzare terenul din zona Țigarete unde, in trecut, a funcționat un depozit de produse petroliere, depozit dezafectat in urma cu peste 5 ani. OMV a stabilit prețul la 243 euro/mp, respectiv peste 6,5 milioane euro pentru intreaga suprafața (26.882 mp). La acest moment, terenul…

- O vaza chinezeasca „obișnuita” scoasa la licitație in Franța și evaluata la 2.000 de euro s-a vandut cu aproape 8 milioane de euro dupa un razboi feroce de licitații intre cumparatori convinși ca este un artefact rar din secolul al XVIII-lea.

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu renunța la creanțele de la Termo Craiova. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a decis ca in urma procesului de divizare simetrica a companiei, in vederea externalizarii Termocentralei Craiova 2, creanțele sa ramana la producatorul de energie electrica. Potrivit…