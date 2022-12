Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea demareaza o oferta de plasament privat accelerat privind intreaga participație, reprezentand 1.777.067.726 acțiuni ordinare (circa 2,9%) deținute la OMV Petrom, conform unui anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- Judecatoria Gaesti a decis condamnarea la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 28.000 de lei pentru ucidere din culpa. “Condamna inculpata SC OMV Petrom SA, persoana juridica (…) la pedeapsa amenzii penale in cuantum 28.000 de lei corespunzator unui numar de 280 de zile-amenda cu un cuantum al unei…

- In ciuda „maltratarii” despre care vorbește cancelarul de la Viena, companiile din țara sa fac profituri uriașe in Romania. Printre cei mai mari investitori austrieci se numara OMV-Petrom, BCR, Immofinanz și Porr Construct. In ultimii trei ani aceștia au facut profit de peste 15 miliarde de lei.Peste…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,125 miliarde de lei la capitalizare, 0,63%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 7,32%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 178,435 miliarde de lei,…

- Actiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti au realizat cele mai mari tranzactii luna trecuta au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei si Evergent Investments (EVER),

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,88 miliarde de lei la capitalizare, 1,65%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 17,12 milioane de lei (-8,59%), in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Remus Vulpescu, fost sef al Corpului de control al fostului premier Victor Ponta si fost consilier onorific al fostului premierul Mihai Tudose, a fost numit administrator provizoriu al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala din Cernavoda, arata un anunț al Bursei de Valori București.…