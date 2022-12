Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda „maltratarii” despre care vorbește cancelarul de la Viena, companiile din țara sa fac profituri uriașe in Romania. Printre cei mai mari investitori austrieci se numara OMV-Petrom, BCR, Immofinanz și Porr Construct. In ultimii trei ani aceștia au facut profit de peste 15 miliarde de lei.Peste…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei,…

- S-au activat marii investitori la Fondul Proprietatea, in contextul in care vineri la ora 15.00 in sistemul Bursei de Valori București a fost inregistrata o tranzactie mamut pe piata DEALS cu 175,2 milioane de actiuni in valoare de 336 de milioane de lei,

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,125 miliarde de lei la capitalizare, 0,63%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 7,32%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 178,435 miliarde de lei,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,68 miliarde de lei la capitalizare, 0,95-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 38,61-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 175,151…

- Compania ALRO și Complexul Energetic Oltenia(CEO) vor construi impreuna un grup energetic de 850 de MW, pe gaze naturale, la Termocentrala de la Ișalnița. Conform unui raport transmis Bursei de Valori București, ALRO, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrați pe verticala din Europa,…

- Actiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti au realizat cele mai mari tranzactii luna trecuta au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei si Evergent Investments (EVER),

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,88 miliarde de lei la capitalizare, 1,65%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 17,12 milioane de lei (-8,59%), in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…