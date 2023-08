Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea a incasat venituri brute in suma de 8,064 miliarde lei in urma ofertei publice initiale derulate in legatura cu actiunile Hidroelectrica, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. “Franklin Templeton International Services SARL, in calitate de administrator de fond de…

- Wste considerata cea mai importanta listare la Bursa de Valori București din ultimul deceniu și listarea anului in Europa. Dincolo de semnalul pe care il da pentru piața de capital, venirea la Bursa a Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din energie, a adus in prim-plan misiunea Fondului Proprietatea,…

- Fondul Proprietatea a inregistrat venituri brute de 8,064 miliarde de lei din acțiunile Hidroelectrica, dupa derularea ofertei publice initiale (IPO) aferenta actiunilor Hidroelectrica. Intr-un raport curent al FP, publicat luni dupa-amiaza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, se specifica faptul…

- Fondul Proprietatea va incasa 9,04 miliarde lei, dupa plata cheltuielilor incluzand și opțiunea de supra-alocare, din acțiunile pe care le deține la Hidroelectrica, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

- Pretul de oferta stabilit in cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la actiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/actiune oferita, ceea ce implica o capitalizare de piata de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro), informeaza miercuri principalul…

- Astazi este doua zi a subscrierilor la oferta publica de vanzare de actiuni Hidroelectrica. Vineri, in prima zi a ofertei, valoarea subscrierilor a depasit orice asteptari, ajungand la aproape 400 de milioane de lei. Fondul Proprietatea a scos la vanzare aproximativ 17% din totalul actiunilor detinute…

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta.Cu o cifra…