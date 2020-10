Stiri pe aceeasi tema

- ​Fondul Proprietatea (Fondul) își exprima îngrijorarea cu privire la rezultatul procesului de de selecție pentru numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al Aeroporturi București, pentru un mandat de patru ani, se arata într-un comunicat de presa al Fondului. Potrivit…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ in cazul unei foste directoare din Ministerul Economiei, in prezent secretar general adjunct in cadrul Ministerului Transporturilor. MAGDALENA NICULESCU, in prezent secretar…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ in cazul unui fost functionar in Ministerul Economiei, in prezent secretar general adjunct in cadrul Ministerului Transporturilor, si a sesizat organele de urmarire penala referitor la un…

- Adunarea Generala a Actionarilor CEC Bank a aprobat vineri schimbari la nivelul Consiliului de Administratie al bancii, iar Mirela Calugareanu, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a fost numita in functia de presedinte al CA, potrivit unui comunicat al bancii. "Adunarea…

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii CMA CGM Romania SA a fost convocata la data de 22.05.2020. Drept urmare, s a prezentat actionarul CMA CGM Agencies Wordwide SAS, care detine 99,990 din capitalul social al societatii si din drepturile de vot. Ceilalti actionai nu au participat in cadrul acestei…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 2 a Adunarii Generale a Actionarilor Energoterm SA. Potrivit acesteia, au fost prelungite mandatele membrilor Consiliului de Administratie al societatii.Potrivit datelor oficiale puse la dispozitie de Registrul Comertului, consultat la…

- Magistrații Judecatoriei Focșani au respins cererea de validare a ultimelor alegeri derulate la Obștea Vidra Tichiriș, in urma contestațiilor facute de membrii obșteni. Prin decizia magistraților, care nu este definitiva, sunt anulate modificarile aduse Consiliului de Administrație. Practic, se revine…

- Adunarea Generala a actionarilor FC Dinamo a fost convocata pentru alegerea noului Consiliu de Administratie, informeaz site-ul oficial al gruparii din Soseaua Stefan cel Mare, potrivit news.ro."Actionarul majoritar al clubului Dinamo Bucuresti si-a propus sa convoace in perioada imediat urmatoare…