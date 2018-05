Fondul Proprietatea se gandeste la primele investitii dupa 7 ani de pauza si noi dividende in functie de 'generozitatea' statului

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea (FP) a cerut Hidroelectrica sa distribuie intreg profitulde anul trecut sub forma de dividende, precum si distributii suplimentare de 1 mld. lei din rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare.

- Directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime (CNAPDM) SA, Marius Luigi Ciubrei, a primit produse alimentare pentru a-l mentine in functie inclusiv de la subalternul sau Constantin Tarau, alaturi de care este cercetat pentru luare de mita, potrivit referatului prin care…

- In primele luni ale acestui an, cheltuielile statului au crescut cu aproape 40% in primele doua luni ale acestui an, la 47,8 miliarde de lei, in timp ce veniturile nu au ținut pasul și au urcat cu 21,3%, la 42,3 miliarde lei. Pe langa majorarile salariilor, in deficitul de 0,6% consemnat in primele…

- „Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de retragere a sprijinului politic pentru orice functie de parlamentar, europarlamentar, presedinte al Consiliului Judetean, primar, viceprimar si orice functie numita in cadrul administratiei publice centrale…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- BABELE 2018. De pe 1 pana pe 9 martie fiecare isi alege o zi, sau mai bine zis o baba, asa cum va fi vremea in acea zi asa este si firea omului respectiv spun unii batrani. Altii spun ca asa cum este vremea in acea zi asa va fi si urmatorul an pentru omul respectiv. Adica, daca vremea este…

- Franklin Templeton, compania care administreaza Fondul Proprietatea (FP), a anuntat ca va propune actionarilor distribuirea sumei de 591,08 mil. lei, reprezentand dividende din profitul inregistrat in anul 2017. Avand in vedere cifra mentionata, dividendul brut distribuit de FP ar urma sa ajunga…

- ♦ Transgaz bugeteaza pentru 2018 un profit net la jumatate fata de cel realizat in anul precedent, in timp ce veniturile ar urma sa urce cu 25% ♦ „Suntem in faza de negociere de contract a unui imprumut de 100 de milioane de euro, ehivalent in lei, cu BERD.“