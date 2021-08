Fondul Proprietatea, profit net de 1,8 miliarde de lei în primul semestru Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 1,8 miliarde de lei in primele sase luni din 2021 fata de o pierdere de 848,6 milioane de lei in perioada similara din 2020, conform unui comunicat al companiei, remis marti AGERPRES. "Principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele sase luni ale anului 2021 a fost reprezentat de castigul net nerealizat aferent participantilor Fondului inregistrat la valoare justa prin contul de profit si pierdere, generat de OMV Petrom SA, ca urmare a evolutiei pozitive a pretului actiunilor companiei in primul semestru al anului 2021 (crestere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

