Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Fondului Proprietatea își exprima dezamagirea fața de schimbarea membrilor consiliului de administrație al Salrom, al caror mandat va începe la 1 octombrie 2021. Stabilitatea și soliditatea companiilor de stat, precum și dezvoltarea viitoare a acestor companii sunt de o importanța…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca prima masura luata de Virgil Popescu, ministrul interimar, a fost schimbarea tuturor membrilor profesioniști din Consiliile de Administrație al companiilor de stat. Și a dat exemplu Societatea Sarii – Salrom. ”Care credeți ca este prima masura…

- Ministerul Economiei a inceput deja procedurile de listare la bursa pentru Compania Nationala a Sarii, Salrom, a declarat marti ministrul Economiei, Claudiu Nasui, la conferinta de bilant. Despe reforma companiilor de stat, el afirma ca se poate face si in absenta PNRR.

- “Alta sinecura din acest minister pe care am eliminat-o sunt faimosii atasati pentru turism. Romania avea o retea pregatita, era vacanta, dar era pregatita, de 40 de posturi pentru turism si de cand am venit in acest minister era o presiune foarte mare sa numesc diversi oameni pe acolo. Nu am numit…

- Veniturile operationale au urcat cu 26%, la 161,2 milioane lei, de la 127,7 milioane lei in prima parte a anului trecut. ”In primele sase luni ale anului 2021, aceasta a raportat un profit operational in valoare de 161,2 milioane lei, in crestere cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent…

- In zona Baia de Fier, județul Gorj, ar putea fi readus la viața un proiect mort in 1994 și anume exploatarea zacamantului de grafit, mineral care se utilizeaza la producția de baterii electrice. Renașterea mineritului in regiune (mina Catalinu și cariera Ungurelașu) va genera beneficii uriașe țarii…

- Resursele de grafit ale tarii vor fi exploatate prin Salrom, a afirmat joi ministrul Economiei, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook, mentionand ca grafitul este o materie prima esentiala pentru fabricarea bateriilor, una dintre cele mai dinamice industrii din lume la aceasta ora. "Romania…