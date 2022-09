Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a anunțat miercuri, 21 septembrie, ca a dat unda verde pentru deblocarea a 27 de milioane de dolari pentru Republica Moldova.Se pare ca la baza deciziei au stat progresele realizate de autoritatile de la Chisinau in domeniul guvernantei fiscale si anticoruptiei,…

- Continue reading SUA, tot mai ingrijorate ca Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina. Atacuri asupra hub-urilor de aprovizionare din afara Ucrainei, din tari NATO precum Polonia si Romania, una dintre optiuni at Info real.

- Continue reading Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat la prima reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din Romania, Ucraina și Republica Moldova, desfașurata la Odesa at Info real.

- Bugetul de stat pentru 2023 ar putea fi aprobat in Parlament in luna noiembrie a acestui an, acesta fiind angajamentul nostru, ca Guvern, pentru a oferi predictibilitate economiei si investitorilor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la conferinta “Cum poate deveni piata de capital…

- In portul Constanta docherii lucreaza din greu de mai multe luni pentru a incarca nave cu cereale din Ucraina, pe langa incarcaturile obisnuite din Romania si tarile vecine fara iesire la mare, transmite Reuters.

- Romania trebuie sa continue demersurile pentru recuperarea tezaurului Bancii Naționale a Romaniei, aflat in Rusia, spune deputatul PNL Alexandru Muraru. Dupa ce Ucraina va caștiga razboiul, retrocedarea tezaurului ar trebui sa fie o condiție pentru revenirea Rusiei pe scena internaționala, spune parlamentarul.

- Fondul Monetar International (FMI) recomanda Romaniei sa reduca inegalitatea prin reforme prin care sa repartizeze povara fiscala, cum ar fi o taxa de 20- pentru cei mai bogati 10- dintre romani, un sistem de deduceri pentru romanii cu cele mai mici venituri, eliminarea facilitatilor din IT si constructii…

- „Drumul ce trebuie parcurs este lung, insa Europa va fi alaturi de voi la fiecare etapa, indiferent de cat timp va fi necesar, de la aceste zile intunecate de razboi pana in momentul in care veti trece pragul Uniunii Europene”, a promis Ursula von der Leyen intr-un discurs rostit in sistem video in…