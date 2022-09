”Consiliul de Administratie (CA) al FMI a incheiat primele examinari in cadrul acordurilor” de ajutorare, aprobate in decembrie si suplimentate in aprilie, anunta intr-un comunicat institutia. Aceasta unda verde ofera acces Republicii Moldova la drepturi de tragere speciale (unitatea de cont a FMI, SDR in engleza) de 20,65 de milioane de dolari, ceea ce corespunde sumei de aproximativ 27 de milioane de dolari. ”Impactul razboiului din Ucraina nu s-a materializat inca deplin, iar econimia urmeaza sa stagneze in 2022, din cauza repercusiunilor razboiului (rus in Ucraina), cresterii preturilor alimentelor…